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Сегодня, 20:14

Матыцин допустил, что карта болельщика будет необходима не только на футбольных матчах

Анна Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин не исключает, что карта болельщика в будущем будет необходима не только на футбольных матчах.

«Пока мы отрабатываем модель на соревнованиях по футболу, — цитирует Матыцина ТАСС. — В зависимости от результатов и необходимости будем решать вопрос по внедрению Fan ID на других спортивных объектах и соревнованиях. Пока это теоретически».

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий вступил в силу с июня 2022 года.

Вначале Fan ID нужен был для прохода на матчи РПЛ на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система распространилась на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Сезон в чемпионата России 13 ноября ушел на зимнюю паузу, первые игры после перерыва пройдут в начале марта 2023 года.

Источник: ТАСС

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Fan ID (паспорт болельщика)
Олег Матыцин
7
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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Факел

 16 1 3
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