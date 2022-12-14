Матыцин допустил, что карта болельщика будет необходима не только на футбольных матчах

Министр спорта РФ Олег Матыцин не исключает, что карта болельщика в будущем будет необходима не только на футбольных матчах.

«Пока мы отрабатываем модель на соревнованиях по футболу, — цитирует Матыцина ТАСС. — В зависимости от результатов и необходимости будем решать вопрос по внедрению Fan ID на других спортивных объектах и соревнованиях. Пока это теоретически».

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий вступил в силу с июня 2022 года.

Вначале Fan ID нужен был для прохода на матчи РПЛ на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система распространилась на все 16 стадионов клубов РПЛ.