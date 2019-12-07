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Матвей Сафонов: «Краснодар» в матче с ЦСКА был ближе к победе»

19:07

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что его команда была ближе к победе в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Неприятно, конечно. мы контролировали ход игры, были ближе к победе, могли взять три очка, — сказал Сафонов в эфире «Все на матч». — Еще в конце ВАР смотрели, до конца не знали, что будет, неприятное ощущение есть.

Краснодар — ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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