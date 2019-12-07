Матвей Сафонов: «Краснодар» в матче с ЦСКА был ближе к победе»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что его команда была ближе к победе в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Неприятно, конечно. мы контролировали ход игры, были ближе к победе, могли взять три очка, — сказал Сафонов в эфире «Все на матч». — Еще в конце ВАР смотрели, до конца не знали, что будет, неприятное ощущение есть.