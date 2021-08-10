Матвеев покинул пост главного тренера «Урала»
14:27
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев и руководство клуба пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества, информирует официальный сайт клуба.
«Юрий Матвеев навсегда останется для «Урала» примером настоящего патриота. Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба», — говорится в сообщении клуба.
Сообщается, что нового главного тренера «Урал» объявит сегодня, 10 августа.
Уральский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко в 3 матчах.
Дополнительная информация:
https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/yurij-matveev-pokidaet-post-glavnogo-trenera
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