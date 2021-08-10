Матвеев покинул пост главного тренера «Урала»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев и руководство клуба пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества, информирует официальный сайт клуба.

«Юрий Матвеев навсегда останется для «Урала» примером настоящего патриота. Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба», — говорится в сообщении клуба.

Сообщается, что нового главного тренера «Урал» объявит сегодня, 10 августа.

Уральский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко в 3 матчах.