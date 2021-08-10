Юрий Матвеев обратился к болельщикам «Урала» после ухода из клуба

Экс-главный тренер «Урала» Юрий Матвеев обратился к болельщикам после ухода из клуба.

Сегодня, 10 августа, стало известно, что Матвеев и руководство «Урала» пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества.

«Вся моя тренерская карьера связана с футбольным клубом «Урал». За эти годы было очень много ярких и приятных мгновений. Здесь меня окружали настоящие профессионалы и надежные люди. Благодарю руководство, игроков, тренеров, администраторов, докторов, массажистов, переводчиков за совместную работу и поддержку! Особенно хочу отметить болельщиков «Урала». Всегда ощущалась их вера в команду, что очень помогало в работе. Команде желаю успехов! Буду переживать за родной «Урал», — цитирует Матвеева официальный сайт клуба.

Сообщается, что нового главного тренера «Урал» объявит сегодня, 10 августа.

Уральский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко в 3 матчах.