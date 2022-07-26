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Матео Кассьерра: «В «Сочи» обсуждали матчи «Зенита» и «Спартака» с одноклубниками, это главные клубы России»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

Нападающий Матео Кассьерра рассказал об особом статусе «Зенита» и «Спартака» в чемпионате России.

— В «Сочи» ты забил 14 голов, хотя сезон начал не с начала. Какая у тебя цель в «Зените»?

— Я не люблю ставить перед собой задачу забить точное число мячей. Мне больше нравится идти от матча к матчу. Скажу лишь, что надеюсь забить как можно больше.

— Ты забил в первом же официальном матче «Спартаку». Барриос говорил, что это главный соперник «Зенита»?

— Я и раньше знал об этом. Мы еще в «Сочи» с одноклубниками обсуждали матчи «Зенита» и «Спартака», ведь это главные клубы России. Их противостояние — важная часть российского футбола.

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Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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 2
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Оренбург

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 2
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Даниил Уткин

Ростов

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Лео Гогличидзе

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Урал

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