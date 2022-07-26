Матео Кассьерра: «В «Сочи» обсуждали матчи «Зенита» и «Спартака» с одноклубниками, это главные клубы России»

Нападающий Матео Кассьерра рассказал об особом статусе «Зенита» и «Спартака» в чемпионате России.

— В «Сочи» ты забил 14 голов, хотя сезон начал не с начала. Какая у тебя цель в «Зените»?

— Я не люблю ставить перед собой задачу забить точное число мячей. Мне больше нравится идти от матча к матчу. Скажу лишь, что надеюсь забить как можно больше.

— Ты забил в первом же официальном матче «Спартаку». Барриос говорил, что это главный соперник «Зенита»?

— Я и раньше знал об этом. Мы еще в «Сочи» с одноклубниками обсуждали матчи «Зенита» и «Спартака», ведь это главные клубы России. Их противостояние — важная часть российского футбола.