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Гашек заявил, что отказ Германии от чемпионата мира по хоккею будет катастрофической ошибкой

Гашек заявил, что отказ Германии от чемпионата мира по хоккею будет катастрофической ошибкой

Алина Савинова
Доминик Гашек.
Фото Getty Images

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек считает, что Германия не должна отказываться от проведения чемпионата мира по хоккею из-за допуска сборной России.

30 октября CAS отменил решение ИИХФ об отстранении российских сборных от международных соревнований. На фоне этого вердикта председатель правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц заявил, что страна рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира-2027.

«Это было бы катастрофической ошибкой и большим поражением. Организаторы, как и весь хоккейный мир, должны принять сложившуюся ситуацию как уникальный и исключительный вызов. Им необходимо добиться от парламента Германии принятия закона, о котором я уже неоднократно говорил, — закона о запрете на выступления российских спортсменов и российских команд на территории страны. Давайте проведем самый прекрасный чемпионат мира, какой когда-либо был. У нас есть уникальный шанс — так воспользуемся же им!» — приводит Isport.cz слова Гашека.

Шесть стран заявили об&nbsp;отказе играть против сборной России по&nbsp;хоккею на&nbsp;ЧМ-2027.Уже шесть стран отказались играть с Россией на ЧМ-2027. Грозятся уйти и спонсоры турнира

В среду представитель правительства ФРГ Штеффен Майер сообщил, что власти страны обсудят с национальной федерацией хоккея возможные последствия участия сборной России в ЧМ-2027.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия) с 14 по 30 мая.

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Чемпионат мира по хоккею
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Доминик Гашек
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