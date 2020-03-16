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Матч «Тамбов» — «Крылья Советов» посетили 2702 зрителя

22:25
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На матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Крылья Советов» (3:0) побывали 2702 зрителя. Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин. «Тамбов» 25 очков и занимает 11-е место. У «Крыльев» 22 очка и 15-я позиция.

Тамбов — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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