На матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Крылья Советов» (3:0) побывали 2702 зрителя. Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин. «Тамбов» 25 очков и занимает 11-е место. У «Крыльев» 22 очка и 15-я позиция.