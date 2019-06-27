"Матч Премьер" увеличил стоимость подписки на игры РПЛ

Телеканал "Матч Премьер" увеличил стоимость подписки и разовых трансляций матчей РПЛ в следующем сезоне. В прошедшем сезоне стоимость подписки составляла 219 рублей в месяц и 75 рублей за разовую трансляцию.

– Исходя из обязательств перед РПЛ в рамках четырёхлетнего контракта, с 12 июля изменится стоимость подписки – она составит 299 рублей на месяц и 149 рублей за разовую трансляцию. До этого срока у всех будет возможность оформить подписку по старой цене на 10 месяцев, – говорится на официальном сайте телеканала.