Матч «Краснодара» с «Арминией» отменен из-за дождя
Товарищеский матч между «Краснодаром» и немецкой «Арминией», который планировалось провести 18 июля, отменен из-за погоды.
«На протяжении последних суток в горной части Австрии шли проливные дожди, повредившие поле в Шваце, где планировалось провести матч», — написал Instagram «быков».
Отмечается, что было принято решение об отмене матча, вместо него команда проведет вечернюю тренировку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю