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Мацуев: «Мы видим другой «Спартак», который может забрать чемпионство у «Зенита»»

15:30
Денис Мацуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Мацуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» шансы красно-белых на чемпионство в новом сезоне Тинькофф РПЛ.

«Конечно, «Зенит» будет одним из фаворитов на титул. Очень надеюсь, что «Спартак» в юбилейный год даст бой команде Семака. Руй Витория полностью поменял схему, теперь мы видим совершенно другой «Спартак», который, на мой взгляд, может забрать чемпионство у «Зенита». Хочется верить в то, что выяснения будут исключительно на футбольном поле, а судейские конфликты закончатся».

Также Мацуев высказался о предстоящих играх «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов.

«В квалификации в ЛЧ легких соперников не бывает. «Спартаку» нужно отдать все свои силы, чтобы оказаться в групповом раунде. Очень хочется снова увидеть «Спартак» в лучшем клубном турнире. У Витории уже есть опыт игры на два фронта. Думаю, у «Спартака» есть шансы на проход», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В прошлом сезоне «Зенит» стал в седьмой раз чемпионом России и гарантировал себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2021/22.

24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит 3
Локомотив 0
Матч завершен

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75
🏀 Баскетбол. Финал НБА
Финикс Санз 119
Милуоки Бакс 123
Матч завершен

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40

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Сергей Федоров все материалы автора

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