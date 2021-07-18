Мацуев: «Мы видим другой «Спартак», который может забрать чемпионство у «Зенита»»
Народный артист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» шансы красно-белых на чемпионство в новом сезоне Тинькофф РПЛ.
«Конечно, «Зенит» будет одним из фаворитов на титул. Очень надеюсь, что «Спартак» в юбилейный год даст бой команде Семака. Руй Витория полностью поменял схему, теперь мы видим совершенно другой «Спартак», который, на мой взгляд, может забрать чемпионство у «Зенита». Хочется верить в то, что выяснения будут исключительно на футбольном поле, а судейские конфликты закончатся».
Также Мацуев высказался о предстоящих играх «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов.
«В квалификации в ЛЧ легких соперников не бывает. «Спартаку» нужно отдать все свои силы, чтобы оказаться в групповом раунде. Очень хочется снова увидеть «Спартак» в лучшем клубном турнире. У Витории уже есть опыт игры на два фронта. Думаю, у «Спартака» есть шансы на проход», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
В прошлом сезоне «Зенит» стал в седьмой раз чемпионом России и гарантировал себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2021/22.
24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.
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