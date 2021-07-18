«Урал» с минимальным счетом победил «Крылья Советов» в товарищеском матче
«Урал» победил «Крылья Советов» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу команды из Екатеринбурга.
Товарищеские матчи. Клубы
«Крылья Советов» — «Урал» — 0:1 (0:1)
Гол: Железнов, 28.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Чернов, Зеффан, Иванисеня, Зиньковский, Якуба, Липовой (Онугха, 46), Сарвели, Сергеев.
Предупреждения: Егорычев, 52. Йовичич, 84.
18 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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