Матч «Динамо» — «Сочи» проходит без использования офсайдных линий ВАР
Матч 12-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Сочи» проходит без использования офсайдных линий ВАР, сообщил комментатор «Матч ТВ» перед началом встречи.
Причиной стало то, что службы стадиона вовремя не выполнили процедуру нанесения разметки на поле, что сделало невозможным проведение качественной процедуры калибровки офсайдных линий.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.