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Матч «Динамо» — «Сочи» проходит без использования офсайдных линий ВАР

14:26
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Матч 12-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Сочи» проходит без использования офсайдных линий ВАР, сообщил комментатор «Матч ТВ» перед началом встречи.

Причиной стало то, что службы стадиона вовремя не выполнили процедуру нанесения разметки на поле, что сделало невозможным проведение качественной процедуры калибровки офсайдных линий.

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