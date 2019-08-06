Мать Малкома утверждает: игрок не слышал проявлений расизма в первом матче за "Зенит"

Флавия де Оливейра, мать полузащитника "Зенита" Малкома, заявила, что игрок не слышал расистских выкриков в дебютном матче за питерский клуб. Бразилец вышел на поле в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1), заменив Алексея Сутормина.

Ряд СМИ растиражировали сообщение, что во время игры на фанатском секторе "Зенита" появился баннер, который носит расистские намеки.

- Когда я прочитала новости, я даже позвонила, чтобы спросить его, правда ли это, - цитирует ESPN де Оливейру. - Он сразу ответил мне: "Что правда?" Он ничего не видел и остался доволен игрой.

Малком очень доволен приемом, который ему оказал "Зенит" и особенно президент Александр Медведев. Он даже говорил, что хочет выучить русский язык. Вчера он провел весь день, спокойно гуляя по улице.

Ранее Александр Медведев также опроверг информацию о проявлениях расизма в адрес Малкома.