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Массимо Каррера приехал на матч "Спартак" - "Зенит"

Массимо Каррера и его близкие на матче "Спартак" - "Зенит". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Массимо Каррера и его близкие на матче "Спартак" - "Зенит". Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера приехал на матч 20-го тура премьер-лиги между красно-белыми и "Зенитом". 54-летний специалист расположился на одном из центральных секторов вместе со своей супругой Пинни, бывшим переводчиком "Спартака" Артемом Фетисовым и известными агентами Тимуром Гурцкая и Марко Трабукки.

Каррера на этой неделе впервые вернулся в Россию после отставки из "Спартака" осенью 2018 года. В воскресенье он также посетил матч 20-го тура премьер-лиги "Локомотив""Краснодар" (1:0).

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018-го. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок страны.

Спартак - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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