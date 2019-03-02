Массимо Каррера: "Был раздражен, когда мне не сказали о призе лучшему тренеру премьер-лиги"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что был раздражен, когда ему не сообщили о награде лучшему тренеру премьер-лиги в сезоне-2016/17.

- Единственное, что за два года вызвало мое раздражение - это ситуация, когда мне никто не сказал о награде лучшему тренеру премьер-лиги, - сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - Меня там не было. О призе я узнал в Инстаграме. Этот случай действительно вызвал раздражение.

Проблемы со штабом не было. Нам нужны были ассистенты во время второго сезона, ведь мы проводили больше матчей. Это были люди, которым я доверяю. Они пришли не потому, что являлись моими друзьями. С поваром и диетологом я вообще не был знаком.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

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