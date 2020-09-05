Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» — объяснил, почему защитники красно-белых Илья Кутепов и Николай Рассказов потеряли место в стартовом составе.

— Плотно сели на лавку Кутепов и Рассказов. Болельщики считают, что вы не видите их в команде.

— Наверное, повторюсь, но для нас важно, чтобы парни четко понимали, чего мы хотим от каждого из них на каждой тренировке. Мы откровенно поговорили и с Колей, и с Ильей. И тут вопрос в том, кто сильнее, кто впереди. Маслов играет очень-очень-очень хорошо. И в данный момент это проблема для Ильи. Та же ситуация с Зобниным: мы хотим видеть его на позиции крайнего защитника, потому что у него отлично получается. И Ещенко хорошо тренируется, помогает нам, выходя на замену. Он опытный и хорошо тактически обучен. Никто не говорит, что это навсегда, но сейчас ситуация такова. И самое главное, что все знают наши требования и наши условия. Если кто-то чем-то недоволен, он всегда может прийти и поговорить. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)

«Считаю, вклад тренера в результат переоценен. Хотя в «Шальке» мне говорили, что это 90 процентов». Интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско