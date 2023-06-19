Масалитин выступил против выдачи легионерам гражданства России

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что против того, чтобы иностранные футболисты получали гражданство России.

«И у нас, понимаете, как вообще — вот ситуация с Мойзесом тоже непонятная, такая же ситуация у «Урала» с Влутом, потом Бальде в «Спартак» приехал. Получается, что сюда не играть приезжают, а скрываться. Вот это не хотелось бы, чтобы у нас такой имидж создался, что мы берем всех, кто с законом не дружит. В каждой ситуации, конечно, нужно отдельно рассматривать, человеческие качества, еще что-то... Но я, например, против, чтобы тому же Промесу давали паспорт. Разговоры идут, что вот, в связи с этой ситуацией надо паспорт. Мне лично очень не хочется, чтобы там и Клаудиньо, и Малкому [паспорта давали]. Сейчас почитаешь, и каждому иностранцу советуют принимать наше гражданство. Ну это никуда не лезет, ни в какие ворота. Мы — россияне, и что, я должен со своим соотечественником разговаривать через переводчика? Просто так давать, чтобы клуб заявлял не как иностранца — это вообще не выход из положения. Зачем так делать? Решайте свои административные случаи иначе», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

19 июня суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за то, что тот ударил ножом в колено своего двоюродного брата. Также форвард подозревается в контрабанде наркотиков.

В марте 2023 года 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.