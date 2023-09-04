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Сегодня, 18:15

Масалитин: «Повезло Фернандесу, что ему на фланге противостоял Гайич. Серб вообще никакой!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» высказал мнение о дуэли фланговых защитников — армейце Милане Гайиче и зенитовце Марио Фернандесе.

— Валерий Газзаев неделю назад жестко прошелся по Марио Фернандесу: «Из игры явно выпадает, лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА...»

— В целом к Марио особых вопросов нет. Защитник опытный, надежный. Потихоньку набирает форму. Понятно, на ЦСКА у него был запредельный настрой — и отыграл здорово. Даже мог забить — выручил Акинфеев. Повезло Фернандесу, что в этом матче ему на фланге противостоял Гайич.

— В чем же везение?

— Да серб вообще никакой! Сдулся! Фернандес с ним что хотел, то и делал. Вот если бы попал под такого живчика, как Караваев, который 90 минут способен носиться по бровке туда-сюда, Марио пришлось бы намного сложнее.

— Гайич-то почему сдулся?

— То ли травма повлияла, то ли смена позиции. А может, и то и другое. Раньше он активно подключался к атаке, простреливал, пытался что-то создать. Здесь же вперед практически не ходил, сидел в обороне.

Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 27-летний защитник провел 5 матчей за армейцев в РПЛ и отметился 1 голом.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год. На его счету 6 игр за сине-бело-голубых в чемпионате России.

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль чудит. Возможно, работает на увольнение и неустойку». Мнение Масалитина
Валерий Масалитин
Марио Фернандес
Милан Гайич
Футбол
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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