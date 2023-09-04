Набиуллин: «О завершении карьеры не думаю, предложения есть»

Защитник Эльмир Набиуллин рассказал, что пока не собирается завершать карьеру. Он надеется найти новую команду до закрытия летнего трансферного окна.

«О завершении карьеры пока не думаю. Пока еще трансферное окно открыто, я в ожидании, в поисках. Предложения есть, пока обдумываю, пока время есть еще», — приводит «РБ Спорт» слова Набиуллина.

У 28-летнего футболиста этим летом истек контракт с «Рубином», и пока он остается без клуба.

В прошлом сезоне Набиуллин принял участие в 16 матчах за «Пари НН» и «Рубин». В составе казанской команды он стал победителем первой лиги.

Также футболист выступал за «Сочи», «Химки» и «Зенит», вместе с которым выиграл чемпионат России в сезоне-2018/19.