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Масалитин выразил соболезнования близким Дмитриева: «Кроме положительных эмоций от Сережи ничего не исходило»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования на смерть нападающего Сергея Дмитриева, с которым играл за ЦСКА.

«Это трагическая новость. Соболезнования всем близким. Когда играешь вместе, то остаются только положительные эмоции. Дмитриев приехал из Санкт-Петербурга, в то время много было людей оттуда, и Павел Садырин, Вася Иванов, Валера Брошин. Все дружили и общались. Кроме положительных эмоций от Сережи ничего не исходило. Он был всегда на позитиве, всегда придумывал розыгрыши, поднимал команде настроение, всегда что-то расскажет и покажет», — сказал Масалитин «СЭ».

Вместе с ЦСКА Дмитриев завоевал золото чемпионата и Кубка СССР (1991), а также становился серебряным призером чемпионата СССР (1990).

Валерий Масалитин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Дмитриев
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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