Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Умер чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Дмитриев

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сергей Дмитриев.
Фото Вячеслав Евдокимов, архив «СЭ»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев умер в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба питерской команды.

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — написано в сообщении клуба.

Вместе с «Зенитом» он завоевал золото чемпионата и Кубка СССР.

Футболист выступал за московские ЦСКА и «Спартак», с которыми также по одному разу побеждал в национальном первенстве. Он является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года.

ФК Зенит
Сергей Дмитриев
20
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Россияне уйдут на девятидневные новогодние каникулы
Марочко заявил о массовом саботаже приказов командования в ВСУ под Купянском
Зампред Совбеза России Медведев подвел итоги уходящего 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тимур Гурцкая: что будет с российским футболом в случае перехода в Азию? Live в 12:00

Турецкий агент: «У нас есть много талантливых футболистов, которые могут внести свой вклад в РПЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости