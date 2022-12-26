Умер чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Дмитриев

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев умер в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба питерской команды.

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — написано в сообщении клуба.

Вместе с «Зенитом» он завоевал золото чемпионата и Кубка СССР.

Футболист выступал за московские ЦСКА и «Спартак», с которыми также по одному разу побеждал в национальном первенстве. Он является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года.