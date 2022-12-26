Комитет ветеранов РФС поможет семье Дмитриева в организации похорон

Председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования семье ушедшего нападающего Сергея Дмитриева.

«Сережа болел долгое время. Мы общались с ним. Он приезжал на наши турниры с «Зенитом». В этом году мы проводили несколько таких турниров, он был с нами. В последний раз мы поехали в Санкт-Петербург на турнир памяти Садырина. Тогда Сережа не пришел. Ребята сказали, что он в очень плохом состоянии. Мы свяжемся с ребятами из Санкт-Петербурга, чтобы материально помочь семье в организации похорон. Будем делать все, что мы можем от комитета ветеранов РФС. Сергей был порядочным, нормальным парнем. Но жизнь складывается так, что такие люди уходят», — сказал Мирзоян «СЭ».

В составе «Зенита» Дмитриев стал чемпионом СССР в 1984 году.