Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:22

Турецкий агент: «У нас есть много талантливых футболистов, которые могут внести свой вклад в РПЛ»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Турецкий футбольный агент Адем Чебеджи выразил мнение, что игроки из Турции могут успешно выступать в клубах РПЛ.

«Есть много талантливых турецких футболистов, которые могут играть в России, — цитирует Sport24 агента. — Эти страны и их культуры очень близки. Я думаю, что большое количество турецких игроков могут внести свой вклад в РПЛ. Я все еще не могу понять, почему российские клубы ищут качественных футболистов так далеко от Турции. Наши игроки могут очень быстро адаптироваться к условиям в России и сразу же помочь командам. Зачем далеко ходить? Мы всегда открыты для совместной работы!»

Чебеджи является агентом экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, ныне выступающего за «Трабзонспор».

25 декабря в комментарии «СЭ» гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном подписании Языджи.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
Юсуф Языджи
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Россияне уйдут на девятидневные новогодние каникулы
Марочко заявил о массовом саботаже приказов командования в ВСУ под Купянском
Зампред Совбеза России Медведев подвел итоги уходящего 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Дмитриев

Масалитин выразил соболезнования близким Дмитриева: «Кроме положительных эмоций от Сережи ничего не исходило»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости