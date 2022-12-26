Турецкий агент: «У нас есть много талантливых футболистов, которые могут внести свой вклад в РПЛ»

Турецкий футбольный агент Адем Чебеджи выразил мнение, что игроки из Турции могут успешно выступать в клубах РПЛ.

«Есть много талантливых турецких футболистов, которые могут играть в России, — цитирует Sport24 агента. — Эти страны и их культуры очень близки. Я думаю, что большое количество турецких игроков могут внести свой вклад в РПЛ. Я все еще не могу понять, почему российские клубы ищут качественных футболистов так далеко от Турции. Наши игроки могут очень быстро адаптироваться к условиям в России и сразу же помочь командам. Зачем далеко ходить? Мы всегда открыты для совместной работы!»

Чебеджи является агентом экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, ныне выступающего за «Трабзонспор».

25 декабря в комментарии «СЭ» гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном подписании Языджи.