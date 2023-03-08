Масалитин считает, что у ЦСКА «мертвые» иностранцы, которых надо отправить в дубль

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, справляется ли главный тренер армейцев Владимир Федотов со своей работой.

«Ему надо было менять тактику, отойти от этих Медин и Карраскалей. Он пробовал играть без них и что-то получалось. Они же вообще не вписываются в схему Федотова. Сейчас приходится их ставить. Но можно перейти на другую схему игры. Верю ли я, что Федотов будет работать в ЦСКА в следующем сезоне? Если бы ему дали все, что он требует, но он пришел и не мог ни на что повлиять. Пока Федотов тренер ЦСКА, то он должен требовать от футболистов выполнения обязанностей. Если нет, то надо ссылать их всех в дубль! Но он будет их ставить, потому что играть некому. Но все иностранцы «мертвые»! Тренерские ошибки тоже есть, пока Федотов не может, но виноват не только он один», — приводит Legalbet слова Масалитина.

ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.