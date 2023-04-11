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Масалитин считает, что Торопу нужно играть, чтобы быть готовым сменить Акинфеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру 19-летнего вратаря команды Владислава Торопа в последних двух матчах армейцев.

«Помазун — яркий пример. Он просидел под Акинфеевым, ушел в «Урал», раскрылся и получил приглашение в сборную. Просидеть под Игорем и не раскрыть себя не каждый вратарь себе позволит. Торопу надо играть. По последнему матчу два момента бросились в глаза. Сначала он не рассчитал выход, когда в штангу попали. И потом, когда начал нападающего под себя убирать. От этого надо избавляться, от вратаря должна исходить надежность во всем. А когда он делает такие вещи, может быть ошибка — и гол. Отсюда следует, что ему нужна игровая практика. Понятно, что Игорь не вечен, придет момент, когда его надо будет заменить. И будет Помазун, воспитанник ЦСКА, Тороп — пожалуйста. Будут они играть, и получит надежного вратаря не только ЦСКА, но и сборная, потому что у ЦСКА очень хорошая вратарская школа. Просто им надо дать возможность играть. А когда есть такой надежный первый номер, как Акинфеев, очень тяжело. Торопу надо уходить в аренду, как в свое время сделал Помазун. Только от него зависит — будет он сидеть под Акинфеевым или уходить и дальше расти», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Тороп провел за ЦСКА два последних матча команды — в Кубке России против «Крыльев Советов» (1:0) и в Российской премьер-лиге (РПЛ) против «Химок» (3:0). После 22 туров РПЛ армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/11/20188069.shtml?updated
Валерий Масалитин
Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
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