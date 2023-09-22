Глебов — о переходе Медины в «Спартак»: Для меня это обычная история"

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как отреагировал на уход Хесуса Медины в «Спартак».

«Я не сильно много времени с ним провел. Для меня это обычная история. В футболе всегда происходят трансферы. Случился такой трансфер — пусть будет такой», — цитируют «Известия» Глебова.

Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» 10 июля 2023 года. 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми на три года.