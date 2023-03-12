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Масалитин не считает ЦСКА фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился размышлениями о предстоящем матче армейцев с самарскими «Крыльями Советов», который состоится в рамках 19-го тура РПЛ.

«Думаю, что назвать ЦСКА фаворитом нельзя. В свете последних игр ЦСКА вызывает опасения. Но ЦСКА, как показывает первый отрезок, дома играет очень хорошо, агрессивно. Особенно в первом тайме, не дает сопернику развернуться, прессингует и показывает современный, атакующий футбол. «Крылья» — тоже самое, у них такая стратегия выбрана развития, что они тоже счастья ищут у чужих ворот, не отсиживаются в обороне, не строят автобус. Я думаю, что будет атакующий футбол. Голы обязательно будут. Верю в победу ЦСКА», — приводит слова Масаоитина «Газета.Ru».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 12 марта. Начало — в 16:30 по мск.

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Крылья Советов» — на 11-м месте (19 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/12/19947673.shtml
Валерий Масалитин
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Малком — лучший бомбардир в нынешнем составе «Зенита»
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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