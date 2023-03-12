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Сегодня, 16:25

Кузнецов: «ЦСКА обязан побеждать «Крылья», если хочет вклиниться в зону призовых мест»

Кузнецов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Крылья Советов»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».

«После поражения с «Сочи» ЦСКА обязан побеждать. Все ждут от них только победы. Хотя «Крылья Советов» не подарок. Очень хорошая, сбалансированная команда, быстрая и молодая. У ЦСКА могут возникнуть проблемы. Ошибки, которые были допущены в матче с «Сочи», они, естественно, исправят: посмотрят видео с игрой «Крыльев Советов», найдут слабые места. Должны их обыгрывать, если хотят вклиниться в зону призовых мест. Но это будет непросто. Что касается чемпионской гонки, уже большой разрыв в очках. Я думаю, его будет очень тяжело ликвидировать. Когда есть надежная игра, которая приносит результат, — это дает какой-то оптимизм. Просматривается тенденция победителей. Надо побеждать — и со всеми соперниками. А как побеждать, если при такой игре мы теряем очки с «Сочи»? Если команда действительно претендует на что-то, то она должна не только набирать очки, но и показывать добротную игру. Здесь пока этой игры не прослеживается», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 12 марта. Начало — в 16:30 по мск.

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Крылья Советов» — на 11-м месте (19 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5029007-kuznecov-cska-obyazan-pobezhdat-krylya-esli-hochet-vklinitsya-v-zonu-prizovyh-mest.html
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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Масалитин не считает ЦСКА фаворитом в матче с «Крыльями Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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