Кузнецов: «ЦСКА обязан побеждать «Крылья», если хочет вклиниться в зону призовых мест»

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».

«После поражения с «Сочи» ЦСКА обязан побеждать. Все ждут от них только победы. Хотя «Крылья Советов» не подарок. Очень хорошая, сбалансированная команда, быстрая и молодая. У ЦСКА могут возникнуть проблемы. Ошибки, которые были допущены в матче с «Сочи», они, естественно, исправят: посмотрят видео с игрой «Крыльев Советов», найдут слабые места. Должны их обыгрывать, если хотят вклиниться в зону призовых мест. Но это будет непросто. Что касается чемпионской гонки, уже большой разрыв в очках. Я думаю, его будет очень тяжело ликвидировать. Когда есть надежная игра, которая приносит результат, — это дает какой-то оптимизм. Просматривается тенденция победителей. Надо побеждать — и со всеми соперниками. А как побеждать, если при такой игре мы теряем очки с «Сочи»? Если команда действительно претендует на что-то, то она должна не только набирать очки, но и показывать добротную игру. Здесь пока этой игры не прослеживается», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 12 марта. Начало — в 16:30 по мск.

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Крылья Советов» — на 11-м месте (19 очков).