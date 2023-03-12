Мартинс Перейра считает, что «Спартак» не должен смотреть за «Зенит» в турнирной таблице РПЛ

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Мы здесь для того, чтобы набрать на поле максимально возможное количество очков, — цитирует Мартинс ТАСС. — Нам не нужно рассуждать о том, можем ли мы навязать конкуренцию «Зениту» или кому-то еще. Мы просто должны выполнять свою работу».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Спартак» — второй с 40 очками. У питерцев остался один матч в запасе.