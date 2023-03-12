Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал игру команды в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). В этой встрече футболист забил дебютный гол за железнодорожников.

«Мне кажется, можно фильм снимать про эту игру. Мы рады, что у нас получилось победить в таком ошеломляющем матче, где было все: и борьба, и характер, и наша симпатичная игра до второго удаления. Хорошо, что получилось порадовать наших болельщиков, которые поддерживали нас на стадионе и у телевизоров. Все за нас болели», — цитирует Пиняева пресс-служба москвичей.