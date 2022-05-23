«Зенит» общался с агентом Грулева. Клуб может приобрести игрока в случае отъезда бразильцев

«Зенит» рассматривает вариант с возможным трансфером нападающего «Динамо» Вячеслава Грулева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, представители «Зенита» уже общались с агентом футболиста Павлом Андреевым. Более детальные переговоры могут начаться в случае ухода одного из игроков атакующей линии: Малкома, Клаудиньо или Мостового. Если этого не случится, «сине-бело-голубые», скорее всего, не будут форсировать события в отношении Грулева.

В завершимся сезоне РПЛ 23-летний форвард провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом истекает летом 2025 года.