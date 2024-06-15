Якубко: «Видимо, время Дзюбы прошло»

Бывший нападающий «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Тут можно сказать только одно — все мы стареем, и Дзюба тоже. Видимо, его время прошло. Быть может, какая-то команда из второй половины турнирной таблицы и возьмет его на сезон, но я не знаю, нужен ли он кому-то. Он же наверняка хочет получать зарплату хорошую. Может, нигде и не устроится», — цитирует «РБ Спорт» Якубко.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.