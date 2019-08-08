Маркус Берг: "В своей первой команде я играл в полузащите"

Новичок "Краснодара" Маркус Берг в интервью пресс-службе клуба рассказал о начале своей карьеры. 32-летний нападающий отметил, что не сразу стал играть в атаке.

– Вы с самого детства играли в центре нападения?

– Нет, в самой первой команде мы играли вместе с братом – он был центрфорвардом, а я располагался в полузащите. Городок у нас, как я уже говорил, был маленький, поэтому невозможно было сформировать команду из мальчишек одного возраста. С нами играли ребята в основном постарше нас с братом, но было и несколько мальчиков младше и даже девочки (улыбается). Такие смешанные команды – нормальная вещь для Швеции. А в нападение меня передвинули уже в юношеском возрасте.

– В 18 лет вы дебютировали в сильнейшей лиге Швеции за "Гетеборг". Для вашей родной страны начинать играть на таком уровне в порядке вещей? Или же это было скорее исключение из правил?

– Нет, это далеко не в порядке вещей, скорее это, действительно, исключение. На самом деле до 17 лет меня отнюдь не считали большим талантом. Я играл в любительских командах – это примерно пятый-шестой по силе дивизион Швеции. И сначала в академию "ИФК Гётеборг" пригласили моего брата, который тогда на поле проявлял себя ярче. Через некоторое время я спросил его, есть ли возможность организовать просмотр для меня? Он поговорил с тренерами, они оказались не против, я приехал, потренировался и остался там. А вскоре клуб взял курс на омоложение состава, и уже через год шесть-семь молодых футболистов из академии, в том числе и меня, взяли в основную команду. Все произошло достаточно быстро, но, повторюсь, это совершенно не типичный для Швеции случай. Вообще, время, проведенное в Гётеборге, было для меня очень важным в плане моего становления как профессионального футболиста. И я благодарен судьбе, что все вышло именно так.