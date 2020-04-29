Марко Трабукки: «Если бы у Миранчука был европейский паспорт, он бы уже перевозил вещи в Италию»

Известный агент Марко Трабукки сообщил в эфире «СЭ», когда полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сможет перейти в клуб серии А.

— Наверное, никто в Италии сейчас не готов использовать 1 мая свою единственную вакансию легионера на Алексея Миранчука. Но через месяц-два если не будет других интересных кандидату не из стран Евросоюза, бразильской звезда, перспективного аргентинца, звезды из Уругвая, почему бы и нет? Надо ждать середины трансферного окна. Как «Милан» может хотеть Миранчука, когда там не знают, кто будет главным тренером? Если бы у Алексея был европейских паспорт, он бы уже перевозил вещи в Италию.