Марко Николич подвел итоги товарищеского матча с «Эстерсунд»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о победе команды в товарищеском матче с «Эстерсундом» (4:0) на сборе в Испании.

«У нас была цель, чтобы каждый футболист провел по три полных матча. Вчера одна команда отыграла полностью 90 минут, сегодня другая. Сделали только одну замену, если не считать вратаря. Нужно набрать форму и с каждым матчем играть все лучше. Я доволен этими двумя матчами. Было много хороших моментов, были плохие. Но, если говорить в целом, травмированных нет, все отработали матчи полностью. По сравнению с первой игрой сделали шаг вперед», — цитирует Николича официальный сайт «Локомотива».

Специалист также отметил, что в футболе важны модель и принцип игры, а не схема.

9 февраля «Локомотив» сыграет с «Краснодаром"-2. После 19 туров Тинькофф РПЛ «железнодорожники» занимают 8-е место в турнирной таблице.