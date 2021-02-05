Бохинен попрощался с партнерами по «Стабеку». Футболист близок к переходу в ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен попрощался с партнерами по команде, сообщает Fotballnerd.no.

В ближайшее время футболист должен прибыть в расположение ЦСКА, чтобы согласовать условия личного контракта.

По информации VG, армейцы готовы заплатить за футболиста 10 миллионов норвежских крон (около 1 миллиона евро — прим. «СЭ»).

Ранее, 4 февраля, спортивный директор «Стабека» Торгир Бьярманн подтвердил, что у полузащитника есть предложение о переходе в другой клуб. Однако он не стал уточнять название команды.

21-летний Бохинен является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.