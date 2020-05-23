Мария Погребняк: «В коронавирус не верила. Теперь убедилась»

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала подписчикам, что до последнего не верила в опасность коронавируса. Ранее стало известно, что футболист сдал положительный анализ на наличие коронавирусной инфекции, позднее стало известно, что заразились его дети и супруга.

olgaveitvodolei: «Мария а вы верили что вирус тяжелый, опасный и существует?»

— Нет, не верила! Теперь убедилась.

turaewa: «Складывается ощущение что с помощью «болезни» известных людей нам хотят еще раз доказать что вирус есть и очень опасен. Целенаправленная политика запугивания. Маша, Вам хочется верить, но сомнения присутствуют. Бабкина, Мишустин, Лещенко, Песков и т. д. сделали свое дело».

— Болезнь ужасная! А вообще ваше право — верить или нет! Мне все равно.

kozlovafain: «О господи, я уже перестала верить в этот Covid-19, и тут вы заболели. Вот почему-то вам, Маша, верю. Скорейшего выздоровления».

— Я была уверена, что нас не коснется.

polinaovcharenko1993: «Кроме коронавируса нет ни ангины, ничего другого. Да да лохи так и будут в это верить. Это безнадежно. Анализы конечно подтвердятся, тем более у богатых и известных. У кого угодно в принципе для статистики. Лохотрон».

— Мы так же думали, но увы! Он есть! И он ужасен! Сегодня третьи сутки! У меня появились симптомы! Гланды воспалены, я пить не могу! Ощущение, как будто в горле стекла, которые режут глотку! Ничего не чувствуешь! Ни запаха, ни вкуса! Хочется спать постоянно! У старшего пневмония, за него страшно! А мужа положили в больницу! У знакомых умер папа, не спасли! Тоже до последнего не верили... Потом было поздно.