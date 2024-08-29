Личка: «Алкоголь и социальные сети — это наркотик и ахинея»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о влиянии компьютерных игр и социальных сетей на футболистов.

«Я всегда против алкоголя — это наркотик. Компьютерные игры и социальные сети — тоже наркотик. Если ты тратишь на них час-полтора — это еще допустимо. К сожалению, так бывает, что футболист в тренажерном зале крутит велосипед и сидит в телефоне в социальных сетях — его сразу с тренировки можно убрать. Этот человек не приехал на тренировку, у него голова в другом месте.

Я сам играю с братом в PlayStation, но ни за что бы не сидел за компьютером два часа. Если на улице хорошая погода, лучше проводить время на свежем воздухе и играть в футбол, баскетбол, заниматься другими видами спорта. Это лучше, чем сидеть в социальных сетях. Все эти соцсети — ахинея. Это ваше новое поколение такое, вы выросли на телефонах. А люди моего возраста играли в футбол, проводили время на улице», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 1 сентября, в очередном туре чемпионата бело-голубые сыграют на выезде с «Оренбургом».