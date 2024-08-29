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Личка: «Алкоголь и социальные сети — это наркотик и ахинея»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о влиянии компьютерных игр и социальных сетей на футболистов.

«Я всегда против алкоголя — это наркотик. Компьютерные игры и социальные сети — тоже наркотик. Если ты тратишь на них час-полтора — это еще допустимо. К сожалению, так бывает, что футболист в тренажерном зале крутит велосипед и сидит в телефоне в социальных сетях — его сразу с тренировки можно убрать. Этот человек не приехал на тренировку, у него голова в другом месте.

Я сам играю с братом в PlayStation, но ни за что бы не сидел за компьютером два часа. Если на улице хорошая погода, лучше проводить время на свежем воздухе и играть в футбол, баскетбол, заниматься другими видами спорта. Это лучше, чем сидеть в социальных сетях. Все эти соцсети — ахинея. Это ваше новое поколение такое, вы выросли на телефонах. А люди моего возраста играли в футбол, проводили время на улице», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 1 сентября, в очередном туре чемпионата бело-голубые сыграют на выезде с «Оренбургом».

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 - : -
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 - : -
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Ахмат – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
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