«Зенит» пока не заключил контракт с Соболевым

Сегодня в 18.51 по московскому времени Telegram-канал Baza распространил информацию, согласно которой 27-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев заключил контракт с «Зенитом», а сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

По состоянию на 19.15 источники «СЭ» в обоих клубах не подтверждают эти данные — на данный момент Соболев остается игроком московской команды.

Напомним, что в среду, 28 августа, председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил «СЭ», что официальное заявление о ситуации с форвардом должно последовать в четверг, 29 августа.

Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.