Личка: «Мостовой видит футбол по-своему. Как тренер он будет ставить качественную игру, которая бы понравилась болельщикам»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» высказался о перспективах Александра Мостового после завершения обучения на тренерскую лицензию.

— Вы упомянули российских тренеров без работы. Мостовой, например, совсем недавно проходил стажировку в «Динамо».

— Важнейшее для тренера на стажировке — учиться и воспринимать много информации. Потом нужно делать анализ и использовать это в своей философии. Копировать другого тренера тоже плохо. Мы все хотим играть как Гвардиола, но это невозможно. У каждого свои мысли. Саша по-своему видит футбол. Он должен идти по своей дороге.

— Как вы думаете, какой он тренер? На кого Мостовой может быть похож?

— Думаю, он будет ставить качественную игру, которая нравилась бы болельщикам. Не думаю, что он будет располагать 9 человек перед своими воротами и играть в длинный пас.

С 2023 экс-футболист проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

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