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Сегодня, 09:40

Личка: «Мостовой видит футбол по-своему. Как тренер он будет ставить качественную игру, которая бы понравилась болельщикам»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» высказался о перспективах Александра Мостового после завершения обучения на тренерскую лицензию.

— Вы упомянули российских тренеров без работы. Мостовой, например, совсем недавно проходил стажировку в «Динамо».

— Важнейшее для тренера на стажировке — учиться и воспринимать много информации. Потом нужно делать анализ и использовать это в своей философии. Копировать другого тренера тоже плохо. Мы все хотим играть как Гвардиола, но это невозможно. У каждого свои мысли. Саша по-своему видит футбол. Он должен идти по своей дороге.

— Как вы думаете, какой он тренер? На кого Мостовой может быть похож?

— Думаю, он будет ставить качественную игру, которая нравилась бы болельщикам. Не думаю, что он будет располагать 9 человек перед своими воротами и играть в длинный пас.

С 2023 экс-футболист проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
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 - : -
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