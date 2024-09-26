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Сегодня, 15:14

Личка — о Карраскале: «Показываю ситуации, где надо дорабатывать. Вообще нет вопросов к его уровню»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля.

— Многие не понимают, что происходит с Карраскалем: в этом сезоне только один гол за семь игр. Плюс он бежал трусцой в непосредственной близости от эпизода, который привел к первому пропущенному голу от «Спартака». Вы с ним как-то разговариваете?

— Понятно, мы разговариваем. Показываю ему ситуации, где надо больше работать, дорабатывать, не только играть вперед. Он очень талантливый и хороший игрок. Вообще нет вопросов к его уровню. В сборной Колумбии тоже играет восьмерку в больших матчах. Уровень есть. Поговорим о ситуации перед первым голом. Это работа, как круг, бесконечная история. Ты думаешь о том, что у тебя работает в команде. [Затем] фокус идет на другие вещи. А за две игры то, что ты думаешь идет хорошо, не работает, а работает другое. Это такой круг. Ошибаются и опытные игроки, и молодые. Во время теории анализируем и разговариваем. Ругать можно всегда. Умеем мы все. [Нужно] сказать, показать, объяснить. Если потом кто-то не будет понимать, значит, есть проблемы в голове.

«Динамо» набрало 17 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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