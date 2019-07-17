Мануэл Фернандеш: "Есть ли новости по предложению от "Локо"? Никаких"

Полузащитник Мануэл Фернандеш сообщил "СЭ", что подвижек по возможному новому контракту с "Локомотивом" нет. Соглашение 33-летнего португальца с московской командой истекло в конце июня.

– Я сейчас не в Москве. Есть ли новости по предложению от "Локо"? Никаких, – ответил Фернандеш.

Ранее Фернандеш говорил, что рассматривает разные варианты и не исключает возвращения в "Локомотив".

Хавбек выступал за "Локо" с 2014 по 2019 год. На его счету 144 матча за железнодорожников, 34 гола и 28 голевых передач. (Юлия Яковлева)

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020