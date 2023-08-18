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Гришин: «Будет интересно посмотреть на матч ЦСКА и «Динамо» с точки зрения противостояния Федотова и Лички»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между армейцами и «Динамо».

«Фаворита в матче ЦСКА и «Динамо» нет, в дерби выходят игровые качества лидеров и подготовка команды к определенной игре. Поэтому мне кажется, что у бело-голубых не будет преимущества своего поля, матч в Москве. Поэтому думаю, что будет боевая игра, а счет предположить сложно. Преимущество у ЦСКА в том, что Личка только пришел в «Динамо», а Федотов уже работает полтора года. Владимир Валентинович уже выстроил игру, футболисты знают куда перемещаться при обороне и как действовать при атаке. Но у Марцела хороший подбор футболистов, да и он не плохой тренер. Поэтому будет интересно посмотреть этот матч с точки зрения противостояния Личк и Федотова, кто победит, чья тактика сработает», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. После четырех туров армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Бело-голубые идут на 7-й позиции, имея в активе 7 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-igra-cska-i-dinamo-interesna-s-tochki-zreniya-protivostoyaniya-fedotova-i-lichki-275248/
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ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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 - : -
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