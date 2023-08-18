Гришин: «Будет интересно посмотреть на матч ЦСКА и «Динамо» с точки зрения противостояния Федотова и Лички»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между армейцами и «Динамо».

«Фаворита в матче ЦСКА и «Динамо» нет, в дерби выходят игровые качества лидеров и подготовка команды к определенной игре. Поэтому мне кажется, что у бело-голубых не будет преимущества своего поля, матч в Москве. Поэтому думаю, что будет боевая игра, а счет предположить сложно. Преимущество у ЦСКА в том, что Личка только пришел в «Динамо», а Федотов уже работает полтора года. Владимир Валентинович уже выстроил игру, футболисты знают куда перемещаться при обороне и как действовать при атаке. Но у Марцела хороший подбор футболистов, да и он не плохой тренер. Поэтому будет интересно посмотреть этот матч с точки зрения противостояния Личк и Федотова, кто победит, чья тактика сработает», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. После четырех туров армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Бело-голубые идут на 7-й позиции, имея в активе 7 очков.