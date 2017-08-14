Манчини ждет Ригони в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини во флеш-интервью телеканалу "Наш футбол" после домашнего матча 6-го тура премьер-лиги с "Ахматом" (4:0) подтвердил, что полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони в ближайшее время может стать игроком сине-бело-голубых. Интерес к 24-летнему аргентинцу также проявляют итальянские клубы, в частности – "Интер".

– Думаю, эту сделку удастся завершить на 100 процентов, – сказал Манчини в ответ на вопрос с цитатой агента футболиста Хуана Круса Оллера о том, что трансфер завершен на 98 процентов.

По данным СМИ, российский клуб заплатит за Ригони около 10 миллионов евро. Хавбек выступает за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах.