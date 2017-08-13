15:52 | Футбол — РФПЛ

Агент Ригони оценил шансы на переход игрока в "Зенит" в 98 процентов

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Агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, сообщил, что аргентинец, несмотря на интерес со стороны итальянских клубов, близок к переходу в "Зенит". Ранее появлялась информация, что "Интер" сделал запрос в клуб по поводу 24-летнего хавбека.

- Переговоры продвигаются очень хорошо, - цитирует FM 93,1 Оллера. - У нас были очень выгодные предложения от итальянских клубов, но на сегодня шансы Ригони на переход в "Зенит" составляют 98 процентов.

По данным СМИ, российский клуб заплатит за полузащитника около 10 миллионов евро.

Напомним, Ригони выступает за "Индепендьенте" с 2016 года. В минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах за "Индепендьенте".

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Да лучше бы трансфер сорвался. Игрок так себе.

16:35