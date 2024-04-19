«Манчестер Сити» опроверг информацию об интересе к Пиняеву

В «Манчестер Сити» отреагировали на слухи об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.

19 апреля британский HITC сообщил, что интерес к 19-летнему россиянину проявляют «Манчестер Сити» и «Челси».

«Манчестер Сити» не собирается подписывать Сергея Пиняева», — приводит ответ пресс-службы «горожан» РИА «Новости».

В текущем сезоне Пиняев провел 31 матч за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2026 года.