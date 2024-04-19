Чернов — о прощании с Абаскалем: «Видно было, что ему тяжело, чуть не заплакал»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о прощании игроков с экс-тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Он растрогался немного, частичку себя оставил у нас. Грустно, наверное, ему было уходить. И сын у него в Москве родился. Он хороший тренер, много с ребятами общался, и я под его руководством первый год играл — наверное, один из лучших моих годов. Всплакнул? Практически да. Держался, видно было, что тяжело, чуть не заплакал», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца 14 апреля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.