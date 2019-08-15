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Маммана может продолжить карьеру в «Сассуоло»

15 августа 2019, 13:44
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Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к переходу в «Сассуоло», cообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Контракт 23-летнего аргентинца с санкт-петербургским клубом будет дейстовать до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cостовляет 10 миллионов евро. Маммана выступает за «Зенит» с августа 2017 года, за это время он сыграл за клуб в 38 матчах, отметившись одной голевой передачей.

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