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Мамаеву успешно сделана операция

01:24
Instagram Аланы Мамевой. Фото Instagram
Instagram Аланы Мамевой. Фото Instagram
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, который не играет с конца октября, перенес операцию. Ранее главный тренер команды Валерий Карпин сообщил, что в этом году хавбек на поле не выйдет.

«Операция прошла успешно, а главное — вовремя! Выздоравливай, родной», — написала в Instagram Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова».

В этом сезоне 32-летний Мамаев сыграл в 9 матчах РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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