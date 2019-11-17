Новичок «Ростова» полузащитник Павел Мамаев вышел в стартовом составе команды в товарищеском матче против «Краснодара».

31-летний россиянин провел свою первую игру за новую команду — его заменили на 54-й минуте встречи, болельщики обеих команд проводили его аплодисментами.

После выхода из тюрьмы он подписал контракт с «Ростовом», но выйти на поле в официальной встрече сможет только после зимнего перерыва.

Предыдущим клубом Мамаева был именно «Краснодар». Напомним, футболист отбыл срок по статьям «Побои» и «Хулиганство», после чего вышел по УДО.

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