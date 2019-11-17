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Мамаев — в форме «Ростова». Дебют — в матче с «Краснодаром»

17:03
17 ноября. Краснодар. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в игре против «Краснодара». Фото ФК «Ростов», twitter.com/rostovfc
17 ноября. Краснодар. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в игре против «Краснодара». Фото ФК «Ростов», twitter.com/rostovfc
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Новичок «Ростова» полузащитник Павел Мамаев вышел в стартовом составе команды в товарищеском матче против «Краснодара».

Павел Мамаев по&nbsp;время своей презентации как игрока &laquo;Ростова&raquo;.«В тот период понял значение слова друг». Мамаев — о «Ростове», отношениях и счастье

31-летний россиянин провел свою первую игру за новую команду — его заменили на 54-й минуте встречи, болельщики обеих команд проводили его аплодисментами.

После выхода из тюрьмы он подписал контракт с «Ростовом», но выйти на поле в официальной встрече сможет только после зимнего перерыва.

Предыдущим клубом Мамаева был именно «Краснодар». Напомним, футболист отбыл срок по статьям «Побои» и «Хулиганство», после чего вышел по УДО.

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