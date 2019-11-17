Мамаев — в форме «Ростова». Дебют — в матче с «Краснодаром»
17:03
Новичок «Ростова» полузащитник Павел Мамаев вышел в стартовом составе команды в товарищеском матче против «Краснодара».
31-летний россиянин провел свою первую игру за новую команду — его заменили на 54-й минуте встречи, болельщики обеих команд проводили его аплодисментами.
После выхода из тюрьмы он подписал контракт с «Ростовом», но выйти на поле в официальной встрече сможет только после зимнего перерыва.
Предыдущим клубом Мамаева был именно «Краснодар». Напомним, футболист отбыл срок по статьям «Побои» и «Хулиганство», после чего вышел по УДО.
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